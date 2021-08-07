Son dakika haber! Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber! Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber! Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Aydın'ın Çine ilçesinde samanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Aydın'ın Çine ilçesinde samanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Olay, Çine ilçesine bağlı Evciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuncay Özcan'a ait hayvan damındaki samanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hayvanların yemlenmesi için kenara istiflenen samanlar bir anda tutuştu. Son günlerde yaşanan yangınlar dolayısıyla meydana gelen yangın vatandaşlarda kısa süreliği paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haber! Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Samanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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