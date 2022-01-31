Son dakika haberi! Şalvarlı hırsızlık kameraya yansıdı - Haberler
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Son dakika haberi! Şalvarlı hırsızlık kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Şalvarlı hırsızlık kameraya yansıdı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mağazada yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mağazada yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Müşteri gibi mağazaya giren bir kadının gözüne kestirdiği bir tencereyi etrafını kolaçan ettikten sonra şalvarının içine koyarak mağazadan ayrılması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ocak Pazar günü saat 14.00 sıralarında Turan Mahallesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağazaya müşteri gibi giren kadının tencere ve tavaları incelediği görülüyor. Kadın, beğendiği tencerenin önce etiketini çıkarıp başka bir tencereye yapıştırırken etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra el çabukluğuyla tencereyi şalvarının içine koyarak mağazadan ayrılıyor. Bir ara güvenlik kamerasıyla göz göze gelmesine rağmen kadının rahat bir şekilde yaptığı hırsızlığı izleyen işletme sahibi ise çalınan tencerenin geri gelmesi halinde şikayetçi olmayacağını belirtti.

(İlker Uyar/ İHA)

Son dakika haberi! Şalvarlı hırsızlık kameraya yansıdı

Son dakika haberi! Şalvarlı hırsızlık kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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