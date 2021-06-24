Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin önce seyir halindeki başka bir otomobile, ardından da arıza nedeniyle park halinde bekleyen TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin önce seyir halindeki başka bir otomobile, ardından da arıza nedeniyle park halinde bekleyen TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli yönünden, Kula istikametine gitmekte olan Behzat E. yönetimindeki 51 BH 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce aynı yöne seyir halindeki Abdullah B.'nin kullandığı 06 BFD 701 otomobile, ardından da arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 26 EM 484 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Behzat E. ile yolcular Mahmut E., Resul E., Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalesinin ardından yaralıları Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Tedavisi süren yaralılardan Mahmut E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı