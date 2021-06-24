Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin önce seyir halindeki başka bir otomobile, ardından da arıza nedeniyle park halinde bekleyen TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir otomobilin önce seyir halindeki başka bir otomobile, ardından da arıza nedeniyle park halinde bekleyen TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli yönünden, Kula istikametine gitmekte olan Behzat E. yönetimindeki 51 BH 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce aynı yöne seyir halindeki Abdullah B.'nin kullandığı 06 BFD 701 otomobile, ardından da arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 26 EM 484 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Behzat E. ile yolcular Mahmut E., Resul E., Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalesinin ardından yaralıları Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Tedavisi süren yaralılardan Mahmut E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı
"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Muharrem İnce Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Salihli'de trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 00:43:35. #1.16#

title