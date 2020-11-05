Son dakika haber | Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haber | Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

05.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:22
Son dakika haber | Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberlerine göre SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, örgüt üyeleri adına istihbarat faaliyetleri yaptığı ve terör örgütü üyelerine tıbbı malzeme temin ettiği belirlenen Irak uyruklu 8 kişi yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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