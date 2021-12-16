Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri başladı
Son dakika gündem haberine göre ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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