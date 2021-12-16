Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri başladı

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.


Omicron varyantında bir iyimser bir de kötümser tahmin

Omicron varyantında bir iyimser bir de kötümser tahmin

 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak

20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak

 Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title