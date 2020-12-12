Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık şehitleri için "Minnettarız" paylaşımı Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "Minnettarız." ifadesini kullandı.