Son dakika haber! Sağanakla debisi ardan Üzümdere Irmağı, görsel şölen sunuyor
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Son dakika haber! Sağanakla debisi ardan Üzümdere Irmağı, görsel şölen sunuyor

06.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:14
Son dakika haber! Sağanakla debisi ardan Üzümdere Irmağı, görsel şölen sunuyor

Son dakika haber: Antalya'nın Akseki ilçesinde sağanak yağışların ardından debisi artan Üzümdere Irmağı, ziyaretçilerini kendisini hayran bırakıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sağanak yağışların ardından debisi artan Üzümdere Irmağı, ziyaretçilerini kendisini hayran bırakıyor.

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı, doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Çevresindeki çeşit çeşit ağaçlar, yaban hayatı ve florası ile dikkati çeken ırmak, kış aylarında da vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Sağanakların ardından debisi artan ırmakta, temiz su ile dağlardan gelen çamurlu sel suyunun buluşması farklı bir görüntü oluşturuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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