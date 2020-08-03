Son dakika haber: Sadakataşı Derneği, 32 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı
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Son dakika haber: Sadakataşı Derneği, 32 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı

Son dakika haberlerine göre Sadakataşı Derneği, Türkiye ve 31 ülkede 750 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı.

03.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:38

Sadakataşı Derneği, Türkiye ve 31 ülkede 750 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı çalışmalarını "İyilikte Hisseniz Olsun" çağrısıyla yürüten dernek, bağışçılarından vekaletini aldığı 17 bin 850 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi.

Kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutuldu.

Yurt içi kurban çalışmalarını 10 ilde gerçekleştiren Sadakataşı, 800 hissenin kesimini yaptı. Kurban ekipleri tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı.

Sadakataşı kurban faaliyetlerini başta Türkiye olmak üzere Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında 32 ülkede gerçekleştirdi.

Afrika kıtasında Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Togo, Sudan ve Tanzanya, Asya kıtasında Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan, Orta Doğu'da Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs), Lübnan ve Yemen, Avrupa kıtasında Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Bulgaristan ve Makedonya'da kurban organizasyonu yürütüldü.

Dernek ayrıca 32 ülkede, 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, bağışçıların hisselerini 750 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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Son dakika haber: Sadakataşı Derneği, 32 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı

Kaynak: AA

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