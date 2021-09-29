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Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı filosuna tam donanımlı 3 itfaiye aracı eklendi

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı filosuna tam donanımlı 3 itfaiye aracı eklendi

Son dakika gündem haberine göre İzmir'de kurtarma ve yangınla mücadele biriminde kullanılmak için üretilen 3 itfaiye aracı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi ve İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'ye (HEAŞ) teslim edildi.

İzmir'de kurtarma ve yangınla mücadele biriminde kullanılmak için üretilen 3 itfaiye aracı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi ve İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'ye (HEAŞ) teslim edildi.

Torbalı ilçesindeki Volkan İtfaiye Araçları'na ait üretim tesisinde gerçekleşen teslim töreninde konuşan HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, programın İtfaiyecilik Haftası'nda düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerinin haftasını kutladı.

Bu 3 araçla mevcut filolarını büyüttüklerini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Böylece, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'mızdaki mevcut filomuza 3 adet daha modern itfaiye aracı alarak, araç sayımızı 13'e çıkarmış bulunuyoruz. Tabii burada şunu ilave etmek isterim, Allah muhtaç eylemesin, inşallah bu araçlarımızı sadece havalimanımıza yeni sefer başlatan uçakları su takı ile karşılamalarda ve yine sadece tatbikatlarda kullanırız. Gerçek yangın olayları yaşamayız ama 7-24 böyle bir olayla karşılaşacak gibi hazır oluruz. Araçlarımızın havalimanımız için hayırlı olmasını temenni eder, tüm havacılık camiasına emniyetli ve bol kazançlı uçuşlar dilerim."

Volkan İtfaiye Araçları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim de araçların uzun yıllar boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başarılı görevleri yerine getirmesini temenni etti.

Selçuk Efes Havaalanı'ndaki performans testlerinin ardından araçlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıktı.???????

İtfaiye araçları hakkında

6x6 şasili ve Lynx üst yapılı havalimanı itfaiye araçları, çıkabilecek olası yangınlara karşı hızlı ve etkili müdahale edebilecek tarzda tasarım ve teknik donanıma uygun olarak geliştirildi.

Yüksek motor gücüne ve torka sahip araçlar, toprak saha ve arazi tipine uygun üretildi. Altı itfaiye personeli kapasiteli söz konusu araçların 10 bin litrelik su, 1000 litrelik köpük ve 250 kilogramlık kuru kimyevi toz tankı bulunuyor. Havalimanı itfaiye araçlarının ayrıca dakikada 8 bin litre su-köpük işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Sabiha Gökçen Havalimanı filosuna tam donanımlı 3 itfaiye aracı eklendi - Haberler
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