Son dakika haber | Rusya'nın tanıma kararının ardından Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi
AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haberler... Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Donetsk kentinin kuzeyinde konuşlu Ukrayna askerlerinin bekleyişi sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Donetsk kentinin kuzeyinde konuşlu Ukrayna askerlerinin bekleyişi sürüyor.