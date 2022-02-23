Son dakika haber | Rusya'nın tanıma kararının ardından Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi - Haberler
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Son dakika haber | Rusya'nın tanıma kararının ardından Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haberler... Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Donetsk kentinin kuzeyinde konuşlu Ukrayna askerlerinin bekleyişi sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını açıklamasının ardından, Donetsk kentinin kuzeyinde konuşlu Ukrayna askerlerinin bekleyişi sürüyor.

Son dakika haber | Rusya'nın tanıma kararının ardından Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi

Son dakika haber | Rusya'nın tanıma kararının ardından Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi

Son dakika haber | Rusya'nın tanıma kararının ardından Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Vladimir Putin, Luhansk, Donetsk, Ukrayna, Güncel, Haberler

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