Son dakika haber... Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti.
26.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:39
Son dakika gündem haberi: Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti.
Rus savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu, çok sayıda asker hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu