Rus istihbaratı, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

Rus istihbaratı, Ukrayna'nın Rusya'da görev yapan St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u 'Rusya'ya ait gizli bilgileri toplamak' suçlamasıyla gözaltına aldı. Ukrayna, yapılan eylemin 'diplomatik çalışma statüsüne aykırı' olduğunu belirtti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un gözaltına alındığı bildirildi. Konsolos Sosonyuk'un bir Rus vatandaşından gizli bilgileri aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilerek, "Rusya Federal Güvenlik Servisi, 16 Nisan'da St.Petersburg'da bir Rus vatandaşı ile görüşme sırasında Rus kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarında ve Rusya FSB'sinde yer alan gizli nitelikteki bilgileri aldığı sırada Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı" denildi.

"DİPLOMATİK ÇALIŞMA STATÜSÜNE AYKIRI"

Ukraynalı konsolosun söz konusu faaliyetinin "diplomatik çalışma statüsüne aykırı" olduğu ifade edilen açıklamada, istihbarat teşkilatının Ukraynalı diplomata karşı uluslararası hukuka uygun tedbirler alacağı vurgulandı.

UKRAYNA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Rusya'nın gözaltı işlemine Ukrayna'dan cevap gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı