Son dakika haber... Rize merkezde kentsel dönüşüm çalışmaları 30 Ocak'ta başlayacak

Gelen son dakika haberine göre Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rizemiz belki de 100 yıllarca sağlamlığa sahip, içerisine güvenle işlem ve ticaret yapılabilecek yeni binalarına sahip olacak.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rizemiz belki de 100 yıllarca sağlamlığa sahip, içerisine güvenle işlem ve ticaret yapılabilecek yeni binalarına sahip olacak. Binaların mimarisi yeni çalışmalara, yatırımlara örnek proje olacak." dedi.

Metin, Rize Belediyesi Meclis Salonunda gazetecilere, belediye bloklarının 1970'li yıllarda deniz dolgusu üzerine yapıldığını belirtti.

İnşaat tekniği ve uğradığı korozyon açısından, ayrıca 2 katlı binaların 4 kata çıkarılmasıyla yapılarda yıpranmalar olduğunu ifade eden Metin, yıkılmaları için son 15 yıldır çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Metin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kentsel dönüşüm çalışması için gerekli girişimleri yürüttüklerini kaydederek, "Şehrin yüzde 30 ticaretinin yapıldığı alanda yeni bir yapılanmanın olduğunu defaatle söyledik. Görüşmeler sonucunda proje ortaya çıkarıldı. Proje 23 dönüm alanda 8 bin 700 metrekare üzerine oturan 126 dükkan zeminde kuruluyor. Yukarıda 50 bin metrekarelik inşaat alanı vardı. Bu 30 bin metrekarelere düşüyor. Bu sadeleştirilmiş, az yoğunluğu olan yapı stoku gelecek." diye konuştu.

Şehrin ihtiyacı nispetinde 23 dönümlük alanın tamamen yayalaştırılacağının altını çizen Metin, "Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yayalaştırılmış alan içerisine girecek. Vatandaşlarımızı memnun edebilmek için kira, taşınma yardımı, 500 günde bitirilmesi noktasında kararlar alındı. İnşallah süre içerisinde bitirilip hak sahibine teslim edilir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilileri ile görüşmelerin başlatılarak sözleşmelerin imzalanmaya başladığına işaret eden Metin, "Bütün yapı kurgulandı. Rize'miz belki de 100 yıllarca sağlamlığa sahip, güvenle işlem ve ticaret yapılabilecek yeni binalarına sahip olacak. Binaların mimarisi yeni çalışmalara, yatırımlara örnek proje olacak. Rize'nin çehresi değişmiş olacak." dedi.

Uzlaşma sürecinin 15 Ocak'ta sona ereceğini belirten Metin, "İnşallah boşaltma işlemi ile 30 Ocak'ta bitmiş olacak ve yıkım işlemleri başlamış olacak. Blokların tümü aynı anda başlayacak. Maliye bloğunun oradan başlayarak sıra ile yıkılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı