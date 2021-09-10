Son dakika haber! Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Belediye Blokları ile ilgili "Önümüzdeki sene bu aylarda artık dükkan sahiplerinin girdiği ve 2022 sonunda da bütün projenin tamamlandığı Rize'nin çehresini değiştirecek belediyemiz yeni bloklara...

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Belediye Blokları ile ilgili "Önümüzdeki sene bu aylarda artık dükkan sahiplerinin girdiği ve 2022 sonunda da bütün projenin tamamlandığı Rize'nin çehresini değiştirecek belediyemiz yeni bloklara kavuşmuş olacak." dedi.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 2 yıl önce Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldığını, yıkımların ardından geçtiğimiz hafta temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını hatırlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Taşlıdere Mahallesi'nde 3 bin 88 metrekarelik alanda, Tophane Mahallesi'nde 2 bin 574 metrekarelik alanda, Piri Çelebi Mahallesi Antika Sokak'ta, şehrin en büyük ticaret merkezi olan ve 30 yıl önce deniz dolgusuna inşa edilen Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesinde 23 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini aktardı.

Metin, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde TOKİ ve belediye iş birliğiyle yaklaşık 1000 daire, 400 iş yerinin yıkılıp yöre mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edileceğini kaydetti.

Belediye Blokları olarak planlanan bölgede 23 dönüm alanda 133 dükkan, 404 ofis ve 8 blokun yer alacağını vurgulayan Metin, "Rize'deki bloklardaki kentsel dönüşüm yaklaşık 2020'nin kasım ayından itibaren başlamış durumda. Asıl önemli olan sağlam bir zemine ulaşabilmek için yaklaşık deniz tarafında 26, kara tarafında 16-14 metreye kadar fore kazıklar çakılarak ve özel beslemelerle, korumalarla beraber hem deniz altından gelebilecek suyu hem de yandaki yer altı sularından korunmak için güzel bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 7-8 ay sürdü." dedi.

Yaklaşık iki aydır artık temel atmaların başladığını kaydeden Metin, "Belediye blokları 8 blok olacak. Birinci bloktaki bir ve ikinci kat bodrumlar yapılmış pozisyonda. Bundan sonra 2-3 ay içerisinde ciddi bir ilerlemeyi hep beraber göreceğiz. Altta zeminde bir sıkıntı yok. Projeler yapılmış, statikleri yapılmış, mimari proje her şeyi tamam. Bundan sonra seri bir imalat başlayacak orada. Bizim toplam projenin hedeflenmesine yaklaşık 14-15 ay diyebiliriz. Yani 2022'nin sonu diyebiliriz ama muhtemelen biz 12 ay sonra dükkanlardaki esnafa 'Buralara girin.' diyebileceğiz. Bu durumda bu tip projeler için gayet hızlı bir durum olarak adlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Esnafın ve belediye ekiplerinin memnun olduğunun altını çizen Metin, "Müteahhidimiz gayet iyi bir iş çıkarıyor. Belediye ekiplerince biz de orayı kontrol ediyoruz. Önümüzdeki sene bu aylarda artık dükkan sahiplerinin girdiği ve 2022 sonunda da bütün projenin tamamlandığı Rize'nin çehresini değiştirecek belediyemiz yeni bloklara kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.

Çalışmaların kara yolu zemininden eksi 7 seviyesine kadar indiğini aktaran Metin, "Deniz seviyesinden de düşündüğümüz zaman yaklaşık -3,5, bazı yerlerde -4'lere kadar iniyor. Zeminde herhangi bir deniz suyu falan yok. Bu bizim için çok güzel. Yapılan çalışmanın amacına uygun yapıldığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı