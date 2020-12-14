Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor
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Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor

14.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:16

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 7 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 7 eve daha sıçradı. Köydeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösteriliyor.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını dile getirerek, "Şu anda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangından ilk görüntüler:

Rize'de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
Rize'de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor


Rize'de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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