Son dakika haber: Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden Çanakkale klibi
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Son dakika haber: Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden Çanakkale klibi

18.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:24
Son dakika haber: Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden Çanakkale klibi

Son dakika haberler: Bilecik'te, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale şehit ve gazileri anısına kentin tarihi mekanlarında çektikleri görüntülerle video klip hazırladı.

Bilecik'te, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale şehit ve gazileri anısına kentin tarihi mekanlarında çektikleri görüntülerle video klip hazırladı.

Klipte, Şeyh Edebali, Dursun Fakih, Ertuğrul Gazi türbeleri ile Bozüyük ilçesindeki Metristepe Şehitliği'nde çekilen görüntülere yer verildi.

Okulun tarih öğretmeni Hasan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Uzun, "Çanakkale Zaferi emperyalizme karşı olan en büyük mücadeledir. Bu mücadeleyi anlatan en iyi şiir de Mehmet Akif Ersoy'un şiiridir. Biz de bu şiiri öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle okuyarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Video çekerek Bilecik'in tarihi mekanlarını da tanıtarak bir fikir ortaya koymaya çalıştık. Sınıflarda çalıştık, provalar yaptık. Edebiyat öğretmenlerimiz bu alanda yardımcı oldular ve provalardan sonra çekimleri tarihi alanlarda gerçekleştirdik." dedi.

Okul müdürü Fadıl Ağdağ da projede görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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