İTÜ Meteoroloji Mühendisi Toros: Türkiye'de iklimin değiştiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini kaydeden Prof. Dr. Toros, "Geçtiğimiz sonbaharda son 50 yılın en sıcak sonbaharını yaşadık. Bunlar daha önce görmediğimiz olaylar. Yine ülkemizde şiddetli yağış sonucu taşkınların, sellerin sayısında artışlar, hortumdaki artışlar gördük. Bütün bunlar küresel iklim değişikliğinden ülkemizin de olumsuz etkilediğinin birer göstergesidir. Sıcaklık verileri ve yağış verilerine baktığımız zaman Türkiye'de iklimin değiştiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

YAĞIŞLAR ŞUBAT VE MARTTA NORMALİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Tahminlere göre önümüzdeki aylarda sıcaklıkların normalin üzerinde olduğunu belirten Toros, "Yağışın kuzey bölgelerimizde, İstanbul'un olduğu bölgelerde şubat ve martta normalin üzerinde yağış gözüküyor. Sonrasında ise normalin altında yağış gözüküyor. Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle yapılaşmamızı meteorolojik şartlara göre yapıyor olacağız. Biz geçmişte meteorolojiye sadece 'Yarın şemsiye alacak mıyım?' diye bakıyorduk. Ama ilerde iş insanları bile planlama yaparken meteorolojiden faydalanacak. Meteoroloji bundan sonraki süreçte güvenliğimiz ve sürdürülebilirliğimiz açısından son derece önemli bir parametre olacak diye düşünebiliriz." diye konuştu.

"İKLİMİN HIZLA DEĞİŞECEĞİNE İLİŞKİN GÖSTERGELER VAR"

Geleceğe ilişkin de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Toros, iklimin hızla değişeceğine dikkat çekerek, "Geçmişteki veriler, ülkemizde iklimde önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Gelecek ile ilgili yapılan projeksiyonlar da yine iklimin hızla değişeceği yönünde göstergeler var. Sıcaklıklar artıyor, yağışlar azalıyor. Ülkemizin tarım ülkesi olması, zamanla yerleşim yerlerindeki su kaynaklarının azalıyor olması, geleceğe yönelik planlama anlamında hem de sahip olduğumuz su kaynaklarının daha verimli kullanılması konusunda çalışmamızı hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. İklim ile hava durumunu karıştırmamak lazım. Hava durumu günlük havadaki değişimlerdir. İklime baktığımız zaman iklim bir bölgede uzun yıllar içinde oluşmuş sistemdir" ifadesini kullandı.

KURAKLIĞIN TEK NEDENİ KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL

Hava sıcaklığındaki değişimlerin tamamının küresel iklim değişikliğine bağlı olmadığını dile getiren Prof. Dr. Toros, "Küresel iklim değişikliğinden dolayı bir bölgemizin sıcak, bir bölgemizin soğuk olması, onun sonucu değildir. Onun etkisi vardır ama tam neden değildir. Bu iklimde 100 yıl önce de bir bölge soğuk olurken, bir bölge sıcak olabilir. Bunun için meteorolojik verilere baktığınız zaman, örnek veriyorum 2020 yılı verilerine bakın bir bölge 2019'a göre daha yağışlı iken, bir başka bölge daha kurak geçmiş olabilir. ya da bir bölge daha sıcak iken bir bölge daha soğuk geçmiş olabilir. Bunlar tamamen ülkemizi etkileyen sistemlerin geçişi ve oradaki dalgalanmaların sürecine bağlıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı