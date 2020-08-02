Son dakika haber... Pozitif vakaların görüldüğü köy karantinaya alındı
Gelen son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.
02.08.2020 18:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:57
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.
Değirmenyanı köyünde 8 kişi de korona virüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de korona virüs tespit edildiği öğrenildi. - KARABÜK
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Kaynak: İHA