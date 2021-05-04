Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | Yaşam

Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu Yürekleri ısıtan görüntüler KGYS'e yansıdı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu.

Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu

Yürekleri ısıtan görüntüler KGYS'e yansıdı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu. Kendisine ceza yazılacağını sanan yaşlı kadına "Teyzem biz sana yardımcı olmaya geldik" diyen polis memuru, yaşlı kadının evine kadar eşlik etti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru devriye görevi sırasında Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde alışveriş yapan ve poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına koştu. Polis memurunun geldiğini gören yaşlı kadın, kendisine ceza yazılacağını sanarak, "Oğlum, kimsem yok, yalnız yaşıyorum. Mecburen çıktım" diyerek kendini ifade etmeye çalıştı. Yaşlı kadın, polis memurunun, "Teyzem biz sana yardımcı olmaya geldik" demesi sonrasında rahatladı. Yaşlı kadının elindeki poşetleri alan polis memuru, sohbet eşliğinde yaşlı kadını evine kadar götürdü. O anların fotoğrafı ise sosyal medyada 'melekler bazen lacivert giyerler" paylaşımıyla beğeni topladı.

Yürekleri ısıtan anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına koşan polis memurunun yaşlı kadının evine kadar eşlik ettiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemine yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının poşetlerini taşırken zorlanması, polis memurunun poşetleri alarak yaşlı kadına evine kadar eşlik ettiği anlar yer alıyor.

Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu
Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu
Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu
Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener
Magazin Feyza Aktan Hülya Avşar Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Poşetlerini taşımakta zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:02:58. #1.15#

title