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Son dakika haber! Pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü

Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Germencik ilçesinde Ahmet Kaya (27), aralarında çıkan kavgada kendisine pompalı tüfekle ateş açan ağabeyi Nevzat Kaya'yı (32) bıçaklayarak öldürdü.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Ahmet Kaya (27), aralarında çıkan kavgada kendisine pompalı tüfekle ateş açan ağabeyi Nevzat Kaya'yı (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ortaklar Mahallesi Barış Manço Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta oturan Ahmet Kaya ve Nevzat Kaya'nın çocukları oyun oynarken kavga etti. İki kardeş bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Nevzat Kaya evden aldığı pompalı tüfekle kardeşine ateş açtı. Ahmet Kaya saldırıdan yara almadan kurtulup, bıçakla ağabeyini bıçakladı. Kalbinden yaralanan Nevzat Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey katili Ahmet Kaya, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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