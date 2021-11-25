Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi Kırıkkale'de KOM polisi tarafından bir aracın motor bölümüne gizlenen tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de KOM polisi tarafından bir aracın motor bölümüne gizlenen tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte tarihi eser kaçaklığının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tokat'tan Ankara'ya giden bir araç, Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan Y.D, M.D, F.P A.Y, ve R.K. isimli şahısların yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında aranmaları olmadığı tespit edildi. KOM polisi tarafından alınan savcılık kararıyla araçta arama yapıldı. Aracın motor bölümüne gizlenmiş ve beze sarılı halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ile bilgisayar, voltmetre dedektör başlığı ve inventer ele geçirildi.

Tarihi eser olarak değerlendirilen heykelin kendisine ait olduğunu ifade eden M.D (39), hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Tarihi bilgisi henüz belirlenemeyen Kadın ve çocuk figürlü heykel, Anadolu ve Medeniyetler Müzesine teslim edilecek.

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

Aracın motoruna saklanan tarihi eser polisin dikkatinden kaçmadı: Kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

 Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

 İstanbul'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title