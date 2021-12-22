Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polis memurunun da yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan (19) hakkında da suç yardım etmekten 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran'da motosikletlerle şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı polislerden Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Ercan Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Bu arada, 16 şüpheli hakkında silah kaçakçılığı suçundan yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.