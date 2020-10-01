Arkadaşının 'tik'iyle uğraştı hastanelik oldular: Kavga anı kamerada

Pendik'te aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi arkadaşının tikiyle dalga geçince ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce taraflar hastanelik oldu. O anlarsa kameralara yansıdı.