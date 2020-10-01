Arkadaşının 'tik'iyle uğraştı hastanelik oldular: Kavga anı kamerada
01.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:08
Pendik'te aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi arkadaşının tikiyle dalga geçince ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavga büyüyünce taraflar hastanelik oldu. O anlarsa kameralara yansıdı.
İki gün önce Pendik Kurtköy'de yaşanan olayda, demir doğrama atölyesinde çalışan Türkmenistanlı bir kişi, Kazakistanlı iş arkadaşının tikiyle dalga geçti. Şakanın ardından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine vurmaya başlayan iki işçi diğer çalışanlar tarafından güçlükle ayrılabildi. Yaralanan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki arkadaşın birbirine yumruklarla saldırdığı, orada bulunanların kavgayı ayırmaya çalıştığı, daha sonra şaka yapan kişinin demir çubukla arkadaşına vurduğu görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı