Pendik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
18.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:30
PENDİK'te motosikletle otomobil çarpıştı.
PENDİK'te motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada yerde yuvarlanan motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz hafta Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta giden otomobil, başka bir sokaktan çıkan motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere yuvarlandı. Motosiklet sürücüsünün yardımına çevrede bulunanlar koştu. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri