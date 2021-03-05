Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı

05.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:37

Bir son dakika haberine göre Pendik'te kullandığı otobüsün freni boşalan sürücü cadde üzerinde yer alan lojistik firmasına ait park halindeki tıra çarptı.

Pendik'te kullandığı otobüsün freni boşalan sürücü cadde üzerinde yer alan lojistik firmasına ait park halindeki tıra çarptı. Yaşanan kazada araçta sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kurtköy Mahallesi Hızır Bey Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, 34 LPL 541 plakalı Şimşek Line firmasına ait Isuzu Otokar marka otobüs sürücüsü Mustafa Topal, cadde üzerinde seyir halindeyken aracın frenleri boşalınca yol üzerinde bulunan lojistik firmasına ait park alanında bulunan ve dorse plakası 35 AKE 928 olan tıra arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrası otobüs şoförü Mustafa Topal iki araç arasında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücü Topal'ı kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

"ŞOFÖRÜ KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Recep Palas, "Yolun başından gelen otobüs duramadı ve burada duran tıra çarptı. Şoför içerisinde sıkıştı. Otobüsün yan camından girerek şoförü kurtarmaya çalıştık. Otobüsün alana geldiği esnada hızla gelen aracı görünce hızla uzaklaştı" diye konuştu.

(İHA)

Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı
Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı
Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı
Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı
Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Hakan Yılmaz Kenan Doğulu Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Pendik'te feci kaza: Freni boşalan otobüs tıra çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:37:18. #1.14#
title