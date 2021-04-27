Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada mayına basarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu. Bu kara haberle birlikte şehit sayımız 3'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, el yapımı patlayıcıya (EYP) basıp yaralanan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27) ise hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT SAYIMIZ 3 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Acı haber şehidin İzmir'deki ailesine ulaştı. Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi öğle namazının ardından Orta Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay