Son dakika haber! Patpat ağaca çarptı: 1 ölü
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Son dakika haber! Patpat ağaca çarptı: 1 ölü

Son dakika haber! Patpat ağaca çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Öğberler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.A. idaresinde halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile patpatta yolcu olarak bulunan Recep Mumcu hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar bölgeye gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Recep Mumcu'nun (61) hayatını kaybettiğini belirledi. Patpatta bulunan iki kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Patpat ağaca çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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