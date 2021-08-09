Son dakika haber | Patibüs yangın bölgelerinde
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Son dakika haber | Patibüs yangın bölgelerinde

Son dakika haber | Patibüs yangın bölgelerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmit Belediyesi hayvan ambulansı Patübüs, Milas'ta kurulan Sahra Hastanesi'nde yangın bölgelerinden kurtarılan hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirmeye destek oluyor.

İzmit Belediyesi hayvan ambulansı Patübüs, Milas'ta kurulan Sahra Hastanesi'nde yangın bölgelerinden kurtarılan hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirmeye destek oluyor.

2 adet arazöz/su tankeri ile 1 adet hayvan ambulansı Patibüs ile geçtiğimiz Cuma günü Muğla'ya giden İzmit Belediyesi, yangın bölgesindeki çalışmalara destek veriyor. İzmit Belediyesi veteriner hekimleri ve hayvan ambulansı Patibüs, Milas'ta kurulan Hayvan Sahra Hastanesi'nde yangın bölgelerinden kurtarılan ve tahliye edilen hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirmede ekiplere destek oluyor. İzmit Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Cengiz, İzmit Belediyesi hayvan ambulansı Patibüs ile yangından zarar gören hayvanlara ilk müdahaleyi yaparken, yerinde tedavilerini gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Son dakika haber | Patibüs yangın bölgelerinde
Son dakika haber | Patibüs yangın bölgelerinde
Son dakika haber | Patibüs yangın bölgelerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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