Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
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Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar

Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da kimliği belirsiz 3 kişi, geldikleri pastanede, iş yeri sahibi ve oğlunu darbederek kaçtı.

SAMSUN'da kimliği belirsiz 3 kişi, geldikleri pastanede, iş yeri sahibi ve oğlunu darbederek kaçtı. Daha sonra geri dönen şüphelilerin pastaneye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar ile iş yeri içindeki saldırıları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki pastanede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine tatlı almaya geldiklerini söyleyen kimliği belirsiz 3 kişi, bilinmeyen nedenle iş yeri sahibi İhsan Kulanoğlu'nun oğluna tokat atıp, tehditler savurdu. Bunun üzerine tezgahtan çıkan iş yeri sahibi de, saldırganların yumruklu saldırısına uğradı. İş yerinde hasara da neden olan saldırganlar, bölgeden uzaklaştı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra geri dönen şüpheliler, iş yerinin önüne  gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda camlar kırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'KIZIMIN ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDAN GİTMİYOR'Olayla ilgili konuşan ve yaşananlara anlam veremediğini söyleyen İhsan Kulanoğlu, "Durup dururken oldu ama onlar haplıydı. 14 yaşında oğlum 10 yaşında kızım içeride 17 yaşında oğlum içeride biz aile olarak çalışıyoruz. İçeri girdiler her taraf darmadağın. Kızımın çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Bugün bir esnafım ama devlet büyüklerime diyorum ki esnaf olarak değil baba olarak söylüyorum. O kızımın çığlıkları ne olacak? Maddi hasar gelip geçici ama bizim yaşadıklarımız ne olacak? Devlet büyüklerime sesleniyorum ne olur bu konuya bir el atın. Savcılarıma sesleniyorum elinizi vicdanınıza koyun kendinizi benim yerime koyun başka bir şey demiyorum. Büyüklerim ne gerekiyorsa onu yapacaktır inanıyorum" dedi.

Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber: Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL

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