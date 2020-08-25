Son dakika haber... Paris Hilton'dan "yatılı okulda şiddete uğradım" itirafı
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Son dakika haber... Paris Hilton'dan "yatılı okulda şiddete uğradım" itirafı

Gelen son dakika haberine göre Paris Hilton'dan "yatılı okulda şiddete uğradım" itirafıABD, (DHA)- ABD'li ünlü manken Paris Hilton, ergenlik döneminde kaldığı yatılı okulda görevliler tarafından fiziksel istismara uğradığını söyledi.

25.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:38

Paris Hilton'dan "yatılı okulda şiddete uğradım" itirafı

ABD, (DHA)- ABD'li ünlü manken Paris Hilton, ergenlik döneminde kaldığı yatılı okulda görevliler tarafından fiziksel istismara uğradığını söyledi. Hilton, 'Mahkum gibi hissediyordum' ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü manken ve Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, ergenlik döneminde Utah eyaletinde kayıt olduğu yatılı okul Provo Canyon School'da hem fiziksel hem de zihinsel istismara uğradığını açıkladı. Hilton, 'This is Paris' adlı belgeselde yaptığı açıklamalarda, 'Gerçeği çok uzun süre sakladım. Fakat dönüştüğüm güçlü kadınla gurur duyuyorum. İnsanlar hayatımdaki her şeyin benim açımdan kolay olduğunu sanabilir ama dünyaya gerçekten kim olduğumu göstermek istiyorum' dedi.

'MAHKUM GİBİ HİSSEDİYORDUM'

Hilton, okulda yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

'Panik atak geçiriyordum ve her gün ağlıyordum. Çok mutsuzdum. Kendimi mahkum gibi hissediyordum ve hayattan nefret ediyordum. Ailemle konuşma fırsatım gerçekten olmuyordu. Dış dünyadan soyutlanmıştık ve aileme olanları anlatmaya çalıştığımda başım o kadar belaya girdi ki tekrar söylemekten korktum. Telefonu alıp ya da yazdığım mektupları yırtarak, 'Kimse sana inanmayacak' diyorlardı. Her yerden daha kötü olacağını biliyordum. Bir okul olması gerekiyordu ancak dersler hiç de odak noktası değildi. Uyandığım andan uyuduğum ana kadar bütün gün bana bağırıyor, beni azarlıyor, sürekli işkence ediyorlardı. Orada çalışanlar korkunç şeyler söylediler. Sürekli kötü hissetmeme neden oldular ve bana zorbalık ediyorlardı. Bence onların amacı bizi ruhen parçalamaktı. Fiziksel olarak istismar ediyorlardı, vuruyorlardı ve boğuyorlardı. İtaatsizlik etmekten korkalım diye çocuklara korku aşılıyorlardı.?

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Son dakika haber... Paris Hilton'dan 'yatılı okulda şiddete uğradım' itirafı

Kaynak: DHA

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