Son dakika haber! (Özel Haber) Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! (Özel Haber) Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar

Son dakika haber! (Özel Haber) Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sarıyer'de tam kapanmayı ihlal ederek denize giren vatandaşlar, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı.

Sarıyer'de tam kapanmayı ihlal ederek denize giren vatandaşlar, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı'nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.

Polisi gören, giyinemeden kaçtı

Öte yandan denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı. - İSTANBUL

Son dakika haber! (Özel Haber) Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
Son dakika haber! (Özel Haber) Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar
Son dakika haber! (Özel Haber) Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Genç kadın, telefonla konuştuğu için patronundan süpürgeyle dayak yedi
Genç kadın, telefonla konuştuğu için patronundan süpürgeyle dayak yedi
İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Töre Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! (Özel Haber) Sarıyer'de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 09:38:54. #1.16#

title