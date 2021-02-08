Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
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Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi

08.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:39
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi

Edinilen son dakika gelişmesine göre YÖNETMEN Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'in doğum gününü Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı.

YÖNETMEN Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'in doğum gününü Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı. Cirit atı Poyraz'a binerek Türk bayrağıyla poz veren Görgüzel, çok mutlu olduğunu söyledi. 

Çekeceği film için Kars'ta yer araştırması yapan Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Hamdi Alkan, Koşapınar köyünde taş evlerini gezdikten sonra eşi Selen Görgüzel ve beraberindekilerle Kekeç köyüne geçti. Araçlarıyla Kekeç köyüne yaklaşan Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel'i, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü'nün atlı ciritcileri karşıladı. Aracından inerek kulüp başkanı Selçuk Başkaya'nın 'Poyraz' isimli beyaz atına binen Selen Görgüzel, Türk bayrağıyla objektiflere poz verdi. Kulüp binasına kadar at üstünde gelen Görgüzel, ahıra çekilen ata elleriyle şeker yedirdi. 

Kulüp binasına giren Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan ve arkadaşlarının doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Doğum günü pastası ve üzerinde yanan mumları gören Görgüzel, sürpriz için boynuna sarıldığı Hamdi Alkan'a teşekkür etti. Pastanın üzerindeki mumlara üfleyen Görgüzel, eşini çok sevdiğini onun da kendisini sevmeye devam etmesini istedi. Sürprizlerden çok hoşlandığını anlatan Görgüzel, "Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti. Hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım. Bu kadar bembeyaz tertemiz bir ortamda beyaz atın üzerinde yeni yaşa girmek çok umut vaat edici oldu" diye konuştu. 

Hamdi Alkan da bu güzel ortamda kendilerini ağırlayan herkese teşekkür ederek, "Umarım Selen çok mutlu olmuştur" dedi. 


Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi
Son dakika haber! Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı 'Poyraz'a bindi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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