Sokak ortasında kalp krizi geçiren oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Bu zamana kadar yer aldığı birçok dizi ve film projesindeki başarılarıyla adında söz ettiren 51 yaşındaki sevilen oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli Feriköy mahallesinde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncu, saat 12.00'de hayatını kaybetti.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başlayan Elmalıpınar, ilk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda yer aldı. Oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kaldı.2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol aldı.

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