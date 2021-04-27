Son dakika haber | Oyun oynarken boynuna ip dolanan Neslihan, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Oyun oynarken boynuna ip dolanan Neslihan, öldü

Son dakika haber | Oyun oynarken boynuna ip dolanan Neslihan, öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre NİĞDE'de 9 yaşındaki Neslihan Sağlam, oyun oynarken ağaca bağlanan ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

NİĞDE'de 9 yaşındaki Neslihan Sağlam, oyun oynarken ağaca bağlanan ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Yeşilgölcük Beldesi'nde bahçede oyun oynayan kızları Neslihan Sağlam'ın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neslihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin olayın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yaptığı incelemede, çocuğun ağaca bağlanan iple oynadığı, ipin boynuna dolanması sonucu öldüğü üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Oyun oynarken boynuna ip dolanan Neslihan, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:10:04. #1.16#

title