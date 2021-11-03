TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 10.00 sıralarında Niksar çevre yolunda yaşanadı. Tokat'tan Ordu'nun Akkuş ilçesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Hüseyinoğlu'nun (70) kullandığı otomobil karşı yönden gelen Erdoğan Fidan (50) yönetimindeki 52 ACE 774 TIR ile çarpıştı. Kazada otmobil sürücüsü Ahmet Hüseyinoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Hatice Hüseyinoğlu (65) ve TIR sürücüsü Erdoğan Fidan yaralandı. Yaralılar ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Ahmet Hüseyinoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.