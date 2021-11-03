TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Niksar ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 10.00 sıralarında Niksar çevre yolunda yaşanadı. Tokat'tan Ordu'nun Akkuş ilçesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Hüseyinoğlu'nun (70) kullandığı otomobil karşı yönden gelen Erdoğan Fidan (50) yönetimindeki 52 ACE 774 TIR ile çarpıştı. Kazada otmobil sürücüsü Ahmet Hüseyinoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki Hatice Hüseyinoğlu (65) ve TIR sürücüsü Erdoğan Fidan yaralandı. Yaralılar ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Ahmet Hüseyinoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT'TA OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

 Üstgeçit direğine çarpan araçta korkunç detay! Ölen eşiyle dakikalarca mahsur kaldı

Üstgeçit direğine çarpan araçta korkunç detay! Ölen eşiyle dakikalarca mahsur kaldı

 Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title