Son dakika haber! Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı
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Son dakika haber! Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

Son dakika haber! Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ın Niksar ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı kedi tedavi için bakımevine götürüldü.

Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edenler, araç sahibi Süleyman Kaya'ya ulaştı. Kaya, tüm uğraşlarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden çıkardı. Hafif yaralanan kedi, tedavisi için Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.


Son dakika haber! Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı
Son dakika haber! Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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