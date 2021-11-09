Son dakika haberi: OTOMOBİL, MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil, karşıya geçmek isteyen motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü çiftçi Hacı Ömer Arslanhan (65) ve arkasında oturan terzi Mehmet Ali Küçük (72) yaşamını yitirdi. Kaza anıda güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Yasin İyilik (45) yönetimindeki 50 ART 275 plakalı otomobil, sanayi sitesinde çıkıp yolun karşısındaki ilçe merkezine gitmek isteyen Hacı Ömer Arslanhan'ın yönetimindeki 68 EP 437 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü Hacı Ömer Arslanhan ve arkasında oturan Mehmet Ali Küçük olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yasin İyilik de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaralı İyilik. ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Arslanhan ve Küçük'ün cansız bedenleri de aynı otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Soruşturma sürüyor.