Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler
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Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler

05.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:38

Adana'da seyir halindeyken otomobilin içerisinde pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, polisten kaçtıkları sırada drenaj kanalına düşerek kaza yaptı. Otomobilden çıkıp kaçmak isteyen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 46 E 8406 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi ara sokaklarında pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Devriye atan polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine 46 E 8406 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu.

Ancak ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık 5 kilometre boyunca polislerden kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi ara sokaklarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü.

Otomobilden havaya ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler

RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Daha sonra araç içerisinde bulunan 4 şüpheli otomobilden çıkarak kaçmak isterken çevresini ablukaya alan polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Magandaların kullandığı ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken sokağa çıkma kısıtlamasından 4 şüpheliye para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

Haber Yorumları (2)
ŞİRVANLI: bu ülke ruhsatsız silahlanmaya son vermeli bütün cinayetler bu yüzden
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KEKOLAR: ömürleri boyunca bir baltaya sap olamamış mafya dizileri seyredip elde tesbih ağır abi edebiyatıyla sağda solda racon kesen hiç bir baltaya sap olamamış işi gücü olmayan serseriler bunlar hepsini toplasan bir adam etmez Alayı oksijen israfı bunların zaten tiplerine bakayım hepsi keko
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