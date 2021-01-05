Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler
Adana'da seyir halindeyken otomobilin içerisinde pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, polisten kaçtıkları sırada drenaj kanalına düşerek kaza yaptı. Otomobilden çıkıp kaçmak isteyen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 46 E 8406 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi ara sokaklarında pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Devriye atan polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine 46 E 8406 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu.
Ancak ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Yaklaşık 5 kilometre boyunca polislerden kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi ara sokaklarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü.
RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Daha sonra araç içerisinde bulunan 4 şüpheli otomobilden çıkarak kaçmak isterken çevresini ablukaya alan polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Magandaların kullandığı ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken sokağa çıkma kısıtlamasından 4 şüpheliye para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE