Son dakika haber: Otomobil içinde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar baygın olduğu ortaya çıktı
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Son dakika haber: Otomobil içinde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar baygın olduğu ortaya çıktı

05.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:03
Son dakika haber: Otomobil içinde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar baygın olduğu ortaya çıktı

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE'de otomobil içinde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, öldüğünü düşünerek polise haber verdi.

DÜZCE'de otomobil içinde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, öldüğünü düşünerek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kadının baygınlık geçirdiğini tespit etti.

Olay Düzce D-655 kara yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında 81 BY 505 plakalı otomobil içinde bir kadının hareketsiz direksiyona kapanmış halde gören vatandaşlar kadının öldüğünü düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının baygın olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının H.Y adlı kişi olduğu tespit edilirken, sinir krizi sonrası baygınlık geçirdiği öğrenildi.


Son dakika haber: Otomobil içinde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar baygın olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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