Son dakika haber... Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı
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Son dakika haber... Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

02.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:45
Son dakika haber... Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Son dakika haberleri... KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi aracın içinden geçti.

KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi aracın içinden geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ankara'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) yaşamını yitirdi, kızı Yelin Su Akın yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Konya- Ankara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Kadir Okhan Akın yönetimindeki  06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin çarptığı bariyer, ok gibi aracın içerisinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

 


Son dakika haber... Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı
Son dakika haber... Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı
Son dakika haber... Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı
Son dakika haber... Otomobil bariyerlere saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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