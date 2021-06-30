Son dakika haber... Otobüsle uyuşturucu nakline jandarma engeli

Son dakika gelişmesine göre Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, otobüsle uyuşturucu sevkıyatı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alınırken, zanlının valizinde 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.