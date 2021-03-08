Son dakika haber... Osmangazi'de her metrekareye yatırım
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Son dakika haber... Osmangazi'de her metrekareye yatırım

08.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:15
Son dakika haber... Osmangazi'de her metrekareye yatırım

Son dakika gündem haberine göre Osmangazi ilçesindeki her metrekareyi yatırım için değerlendiren Osmangazi Belediyesi, Nalbantoğlu Mahallesi'nde bulunan boş alanı park olarak düzenleyerek çocukların ve vatandaşların hizmetine sundu.

Osmangazi ilçesindeki her metrekareyi yatırım için değerlendiren Osmangazi Belediyesi, Nalbantoğlu Mahallesi'nde bulunan boş alanı park olarak düzenleyerek çocukların ve vatandaşların hizmetine sundu.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşların huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri, çocukların da eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni parkları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Mahallelerde boş bulduğu her alanı değerlendiren Osmangazi Belediyesi, Nalbantoğlu Mahallesi'nde imar planında yeşil alan olarak ayrılmış alanı park alanı olarak düzenledi. Yaklaşık 250 metrekare büyüklüğündeki parkta çocuklar için kaydırak, salıncak, tahterevalli oyun grupları yer alırken, sağlıklı bir yaşam için vatandaşların spor yapmalarına imkan sunan fitness aletleri yer alıyor. Parkın zeminine çocukların güvenli bir şekilde oynayabilmeleri için kauçuk kaplama yapıldı. Parkın içerisine ayrıca vatandaşların dinlenip sohbet edebilecekleri oturma grupları da yerleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediyemiz sınırları içinde bulunan yeşil ve boş alanları değerlendirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha sağlıklı yaşamasına zemin hazırlamış bulunmaktayız. Yapılan bu çalışmalar sayesinde ilçemizin dört bir yanında hem çocuklarımızın hem de ailelerin hoş vakit geçirebilecekleri alanları ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. - BURSA

Son dakika haber... Osmangazi'de her metrekareye yatırım
Son dakika haber... Osmangazi'de her metrekareye yatırım
Son dakika haber... Osmangazi'de her metrekareye yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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