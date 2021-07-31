Son dakika haber: Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın
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Son dakika haber: Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın Ülke genelinde çıkan yangınlar sebebiyle vatandaş tedirgin olduSAKARYA – Ülke genelinde birçok ormanlık alanda çıkan yangınlar devam ederken, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde de ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap bir restoranda çıkan yangın,...

Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın

Ülke genelinde çıkan yangınlar sebebiyle vatandaş tedirgin oldu

SAKARYA – Ülke genelinde birçok ormanlık alanda çıkan yangınlar devam ederken, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde de ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap bir restoranda çıkan yangın, panik oluşturdu.

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan ahşap restoranda çıkan yangın büyük panik oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bulunan ahşap restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ülke genelindeki yangınlardan dolayı ciddi panik oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangının ormanlık alana sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı. Havanın aydınlanması sonrası yangının verdiği hasar gün yüzüne çıktı. Jandarma ekipleri yanan alanda inceleme yaptı. Ahşap restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber: Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın
Son dakika haber: Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın
Son dakika haber: Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın
Son dakika haber: Ormanlık alandaki ahşap restoranda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Ersoy

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