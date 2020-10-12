Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş

Kütahya merkeze bağlı Akpınar köyünde ormanlık alanda ölü bulunan şahsın kazayla kendini vurduğu ortaya çıktı. Talihsiz adamın omzunda asılı av tüfeğiyle kasık bölgesinden kendini vurması sonucu öldüğü belirledi.

Kütahya'nın merkez Akpınar köyünde oturan 56 yaşındaki Fahri Karabulut, 9 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ormana gitti. Karabulut, bir süre sonra telefonla eşini aradı. Eşi ile konuşamayan şahıs sadece hırıltı şeklinde sesler çıkarırken, eşi ve oğlu tüm aramalarına rağmen Fahri Karabulut'a ulaşılamayınca durum güvenlik güçlerine bildirildi.

KASIK BÖLGESİNDEN AV TÜFEĞİYLE KENDİNİ VURMUŞ

Jandarmanın yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Frig yolu mevkiindeki ormanlık alanda Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Karabulut'un omzunda asılı av tüfeğiyle kasık bölgesinden vurulması sonucu öldüğünü belirledi. Yapılan araştırma ve teknik incelemenin ardından olayın kazara kendini vurma olduğu ortaya çıktı. Fahri Karabulut'un cenazesi ertesi gün Akpınar köyünde defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı