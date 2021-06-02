Son dakika haber! Orhan Kemal ölüm yıldönümünde anıldı

Son dakika haberine göre Roman, şiir ve oyun yazarı Orhan Kemal, ölümünün 51. yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Roman, şiir ve oyun yazarı Orhan Kemal, ölümünün 51. yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Cibali Tramvay Durağı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, Orhan Kemal'in halkıyla, sokağıyla, mahallesiyle ve bütün Cibali semtiyle özdeşleşmiş bir yazar olduğunu söyledi.

Yazarın oturduğu evin aşağısındaki Keresteciler Caddesi'nden geçen Eyüp-Keresteciler otobüsleri için "tekmil vidaları laçkalaşmış" ifadesini kullandığını belirten Özyalçıner, "Bugün aynı yer apaydınlık, alabildiğine geniş bir caddedir. Üstünden tüy hafifliğiyle yağ gibi kayan tramvay geçmektedir. Orhan Kemal'in yüreği burkulmadan yazacağı tramvaylar. Onun için sabahları gün ışığı ışıdığında, işlerine giden işçilerle birlikte Orhan Kemal, başında fötr şapkası, takım elbisesiyle burada olacak." şeklinde konuştu.

Özyalçıner, Cibali'deki tramvay durağına Orhan Kemal isminin eklenmesi yönündeki talebini dile getirerek şunları söyledi:

"Bilir misiniz? İstanbul'un birçok semtiyle özdeşleşen ne çok yazar vardır. O semtin ne durağında, ne parkında adı bulunmayan yazarlar. Onun için istiyorum ki, isterim ki, isteriz ki, 'İstanbul'dan Çizgiler' adıyla koskoca bir kitap yazmış olan Orhan Kemal bunlardan biri olmasın. Cibali Durağı var oldukça Orhan Kemal de var olsun."

"Cibali tramvay durağına Orhan Kemal adı eklenebilir"

Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü de önceki yıllarda Orhan Kemal Kütüphanesi'nde toplandıklarını anımsatarak, "Hem salgından dolayı, hem de bir anlamı olan Cibali Durağı ve kendisinin oturduğu Unkapanı'ndaki ev yeniden bakımlı ve onarılmış bir şekilde hayata geçtiği için burada birlikteyiz. Benim için de burası çok önemli." dedi.

Öğütçü, babası hayattayken yaşanan olaylara tanıklık ettiğini, Cibali semtindeki yapıların yanı sıra cadde ve sokaklarında da pek çok hatırasının bulunduğunu ifade etti.

Sanatçıların isimlerinin yaşatılmasının önemine dikkati çeken Öğütçü, Cibali tramvay durağına "Orhan Kemal" adının eklenmesinin, evinin önünde güzel bir düzenleme yapılarak ziyaretçilere açılmasının ve benzer çalışmaların önemine işaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, Cibali'de Orhan Kemal'i her gün hatırlatacak bir durak ismi veya görselin bulunmasının geleceğe dair yapılacak kıymetli bir iş olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Orhan Kemal'in Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından dış cephe bakımı yapılan Cibali'deki evinin önüne gidilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi ve evin önünde genç tiyatrocular tarafından kısa bir gösteri sahnelendi.

Daha sonra Cihangir'deki 15 Eylül 2000'de açılan, yazarın fotoğrafları, kitaplarının ilk baskıları, çalışma masası, mektupları, gözlüğü ve kıyafetleri gibi pek çok hatırasının sergilendiği Orhan Kemal Müzesi'nde, yazar için bir anma programı düzenlendi.

Zorlu yaşamına rağmen hayat dolu olan Orhan Kemal'in vefatından 2 yıl sonra başlatılan "Orhan Kemal Roman Armağanı" ödül töreninin ise ileri bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani