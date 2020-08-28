Son dakika haber: ORDU ŞEHİDİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ
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Son dakika haber: ORDU ŞEHİDİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)Ağrı'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın (35), naaşı getirildiği Ordu Giresun Havalimanı'na törenle karşılandı.

28.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:44

Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

Ağrı'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın (35), naaşı getirildiği Ordu Giresun Havalimanı'na törenle karşılandı. Erzurum'dan uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın naaşı Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şehidin babası Ahmet, annesi Mesure Ak, protokol, polis ve askeri erkan tarafından karşılandı. Şehit Ak'ın Türk bayrağına naaşı tören mangası tarafından uçaktan alınarak omuzda cenaze aracına taşındı.

Şehit Çetin Ak'ın naaşı konvoyla törenin yapılacağı Çaybaşı ilçesine götürüldü.

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Son dakika haber: ORDU ŞEHİDİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

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