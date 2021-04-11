Son dakika haber | Ordu'da ulaştırma yatırımları hız kesmiyor

Son dakika haberlerine göre Ordu'da son 17 yılda en fazla yatırım yapılan ulaştırma alanında yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Ordu'da son 17 yılda en fazla yatırım yapılan ulaştırma alanında yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Ordu il genelinde halen yaklaşık 4 milyar liralık ulaştırma yatırımının devam ettiği öğrenildi. Buna göre, 2020 yılında 2 yatırım tamamlanırken devam eden 38, ihale aşamasında 2 adet, proje aşamasında 4 adet olmak üzere toplamda 46 adet proje bulunduğu belirtildi.

Söz konusu projelerin toplam bedelinin 3 milyar 947 milyon lira olduğu ve bugüne kadar toplam 1 milyar 648 milyon lira harcama yapıldığı kaydedildi.

Ordu il genelinde halen Ordu Çevre yolu 2. Etabı, Gürgentepe-Gölköy yolu, Kabadüz Çambaşı yolu, Kumru-Korgan (Çamiçi) ayrımı, Fatsa-Aybastı, Gölköy-Aybastı Kaleköy yolu, Çaybaşı-Ünye Tekkiraz yolu, Fatsa-Aybastı, Gölköy, Altınordu-Piraziz arasında heyelan ıslah çalışmaları, Karadeniz-Akdeniz yolu kapsamında Topçam 2. ve 3. Kısım yolu, Fatsa İslamdağ-Korgan yolu çalışmaları sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı