Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu
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Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu

14.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:45
Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu

Son dakika sağlık haberi... TÜRKİYE İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesinin ardından, Ordu'da aşılama çalışmaları başladı.

TÜRKİYE İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesinin ardından, Ordu'da aşılama çalışmaları başladı. Kentte ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu oldu. 

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı Ordu Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Kentte ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu oldu. Sabah saatlerinde Aşı Uygulama Alanı'na gelen Kasapoğlu, personelden bilgi aldıktan sonra aşı oldu. Aşılamanın ardından açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, aşıların kentteki sağlık kurumlarının tamamına dağıtıldığını söyledi. Bugün itibariyle aşılama çalışmalarına başladıklarını belirten Kasapoğlu, "Bu pandeminin bir yolla bitmesi gerekiyor. Bunun için bir sürü gerekçe var. Bunlardan en önemlisi de aşı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın himayelerinde aşı tedariki yapıldı. Ülkemize getirilerek, güvenlik testlerin geçti ve kullanma talimatları bize bildirildi. Aşılar Ordu olmak üzere tüm illere dağıtıldı. Bizler gün itibariyle tüm aşıları sağlık birimlerimize dağıttık. Günlük kullanım miktarı kadar dağıttık. Aile hekimlerimize, Toplum Sağlığı Merkezi'mize ve hastanelerimize dağıttık. Bu plan çerçevesinde aşı uygulamalarını da başlattık" diye konuştu.

'İLK ETAPTA SAĞLIKÇILAR AŞI OLACAK'İlk olarak kentteki 11 bin sağlık çalışanına aşı yapılacağını kaydeden Kasapoğlu, "Bu sürecin teknik olarak ilk sağlık çalışanlarına uygulanmasına bakanlık talimat verdi. Ordu'muzda 9 bin 200, toplamda 11 bin sağlıkçımız var. Biz öncelik olarak bunları aşılayacağız. Devamında ise yaşlı dediğimiz 65 yaş üstü gruba aşılayacağız. Bu arada engelli, huzurevlerinde, bakım evlerinde olanları aşılayacağız. Süreç bu şekilde devam edecek. İnşallah bizim hedefimiz aşı başarısını özellikle riskli grup dediğimiz kesimde yüzde 80'in üzerine çıkarmak. O zaman bir bağışıklık oluşturacağız ve bulaşı engellemiş olacağız. O yüzden bizim sağlıkçılarımızdan ve tüm riskli grup vatandaşlardan isteğimiz bir an önce aşı vurulmalıdır" ifadelerinde bulundu.VATANDAŞLARA 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI

Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Atila Gürgen ise, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunarak, "Pandemi döneminde en etkili yöntem korunmaktır. O yüzden vatandaşlarımız güvenle aşılarını olabilirler. 28 gün sonra ikinci dozunu vurulmak kaydıyla bakanlığımızın belirlediği sıralamaya göre aşılarını olmalarını öneriyoruz" diye konuştu.


Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu
Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu
Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu
Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu
Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu
Son dakika haber! Ordu'da aşılama başladı; ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Kasapoğlu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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