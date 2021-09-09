Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem
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Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem

Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da Yusuf Kabadayı'nın (80), oturduğu apartmanın otoparkında geri manevra yaptığı otomobiliyle yamaçtan yuvarlanıp hayatını kaybettiği kazanın ardından, beton bariyerle önlem alındı.

ANKARA'da Yusuf Kabadayı'nın (80), oturduğu apartmanın otoparkında geri manevra yaptığı otomobiliyle yamaçtan yuvarlanıp hayatını kaybettiği kazanın ardından, beton bariyerle önlem alındı.

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta dün, Yusuf Kabadayı'nın, apartmanın bahçesindeki otoparkta geri manevra yaptığı 06 DY 5700 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metreden yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, kayalıklarda durdu. Sürücü Kabadayı ile yanındaki Osman Şahin, araçta sıkıştı. Araçtan çıkarılan Yusuf Kabadayı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Osman Şahin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil ise bulunduğu yerden vinçle alındı.

BETON BARİYERLİ ÖNLEM

Kazanın ardından apartmanın bahçesinde, önlem alındı. Keçiören Belediyesi ekipleri, otomobilin yuvarlandığı bölgeyi beton bariyerle kapattı. Bu alanın tamamen kapatılacağı belirtildi.

'KAZADAN SONRA ÖNLEM ALDILAR'

Yıllarca Almanya'da çalışıp, emekli olduktan sonra döndüğü memleketinde tek başına yaşayan Yusuf Kabadayı'nın bakıcısı Dilara Barman, geç önlem alındığını söyledi. Barman, "Bu bölge çok sıkıntılı bir yer. 2 sene önce de benim damadım burada ölüm tehlikesi yaşadı. Arabası uçurumda asılı kaldı, son anda kurtardık. Şimdi burada bir kişi öldü, bir kişi de yaralanınca bu önlemi aldılar. Buraya önlem almaları için defalarca müracaatta bulunduk. Kimse bizimle ilgilenmedi" dedi.

'BEN DE ÖLEBİLİRDİM'

Yusuf Kabadayı ile birlikte belediyeye gitmek için hazırlanırken kazanın meydana geldiğini anlatan Barman, "Ben de arabaya binecektim. Hırkamı almak için eve çıktım, geri inecektim. Eve girdiğim sırada kaza oldu. O arabanın içinde ben de ölebilirdim. Buranın önlemini alsınlar" diye konuştu.

Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem
Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem
Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem
Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem
Ölümlü kazanın ardından beton bariyerli önlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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