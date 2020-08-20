Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti
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Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti

Samsun'da otobüs terminalinde akrabasını uyuşturucudan dolayı ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:13

İlkadım otobüs terminalinde akrabasını uyuşturucudan dolayı ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla üzerine benzin döküp kendisini ateşe veren Serhat A. (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali'nde dün saat 06.30 sıralarında meydana gelen oyalda, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Serhat A., ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne fındık toplamaya gitti.

"BÜYÜK BİR ŞEREFSİZLİK" YAPTIM DİYEREK KENDİNİ YAKTI

Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen Serhat A, kendisini öldürecekleri korkusu ile Fatsa'dan Samsun otogarına gelip akaryakıt istasyonundan 1,5 litre su şişesine aldığı benzini üzerine dökerek "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalıp otogar giriş kapısı önünden koşarak kafeterya kısmına giden Serhat A.'yı burada otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü.

Öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serhat Ayata yanık merkezinde tedavi altına alındı. Serhat A., yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti
Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
OLAY: Çocuklarınıza sahip olun arkadaş çevresi kötü uyuşturucu kol geziyo türkiyede
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MUHALİF: Suçluyu ihbar etmek şerefsizlik değildir..tam tersi devlete hizmettir..şimdi intihar etmenin bedelini öde ..
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KARA: ne denir ki bu habere şimdi yorum yapamadım
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